"الخريف" للمبتعثين في ألمانيا: "الصناعة" تعمل لرفع كفاءة رأس المال البشري

يشار إلى أن هذا اللقاء يأتي في إطار الزيارة الرسمية التي يجريها وزير الصناعة والثروة المعدنية إلى جمهورية ألمانيا الاتحادية؛ بهدف التأكيد على خطط المملكة الهادفة إلى اعتماد قطاعي الصناعة والتعدين كخيارات استراتيجية ضمن رؤية المملكة 2030 في تنويع القاعدة الاقتصادية، وفتح أبوابها للمستثمرين من جميع أنحاء العالم، إضافة إلى التعريف بالممكنات والحوافز والفرص الاستثمارية الواعدة في قطاعي الصناعة والتعدين.