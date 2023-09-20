انطلاق المرحلة الأولى من "الحملة التطوعية لحماية البيئة البحرية" بجدة

وتتضمن فعاليّات الحملة تنفيذ عددٍ من الفعاليّات والبرامج المصاحبة للحملة، ومنها فعاليّة الغوص التي تُسهم في نظافة كل من البحر والشاطئ يوم الجمعة في خليج سلمان، فيما سيتم تخصيص يوم السبت لفعاليّات التوعية في واجهة روشن البحرية حيث سيُوجد فرق تثقيفية لتوعية زوار المعرض ومرتادي الواجهة بأهمية الحفاظ على البيئة وشواطئ المدينة، إضافة إلى معرض تشكيلي يستهدف فئة الأطفال لغرس قيم روح التطوع والمبادرة في نفوسهم.