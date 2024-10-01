"تعليم الطائف" يحقق 141% في تسجيل الطلبة في "إبداع 2025"

حققت الإدارة العامة للتعليم في محافظة الطائف نسبة 141% في تسجيل الطلاب والطالبات في الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي "إبداع 2025"، وذلك بعد انتهاء المرحلة الأولى، وكان عدد الطلبة المسجلين 8498 طالباً من 354 مدرسة حيث كان عدد الطلاب 3285 والطالبات 5213.
وأكد المدير العام للتعليم في الطائف الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي، أن منافسات الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي، تهدف إلى توفير بيئة علمية تنافسية تشبع اهتمام الطلبة، وتنمي روح الإبداع لديهم، وتشجعهم على تمثيل الوطن في المحافل الدولية بمشاريع متميزة، مقدماً شكره وتقديره للطلاب والطالبات المشاركين في الأولمبياد إبداع 2025 ومدارسهم، مشيداً بالجهود المبذولة من قبل الشؤون التعليمية؛ إدارة تنمية القدرات قسم الموهوبين في الأولمبياد.
يُذكر أن الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي مسابقةٌ علمية سنوية تستهدف طلبة المرحلتين المتوسطة والثانوية، وقائمة على أساس التنافس في أحد المجالات العلمية، من خلال تقديم مشاريع علمية فردية وفقاً للمعايير والضوابط الخاصة المطلوبة، وتُحَكَّم المشاريعُ إلكترونياً وحضوريّاً من قِبَل الأكاديميين والمختصين وفق معايير علمية محددة؛ بهدف تحديد المشاريع المتميزة لترشيحها للمراحل التنافسية الأعلى.