"تعليم الطائف" يحقق 141% في تسجيل الطلبة في "إبداع 2025"

وأكد المدير العام للتعليم في الطائف الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي، أن منافسات الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي، تهدف إلى توفير بيئة علمية تنافسية تشبع اهتمام الطلبة، وتنمي روح الإبداع لديهم، وتشجعهم على تمثيل الوطن في المحافل الدولية بمشاريع متميزة، مقدماً شكره وتقديره للطلاب والطالبات المشاركين في الأولمبياد إبداع 2025 ومدارسهم، مشيداً بالجهود المبذولة من قبل الشؤون التعليمية؛ إدارة تنمية القدرات قسم الموهوبين في الأولمبياد.