القيادة تهنئ رئيسة وزراء إيطاليا بمناسبة أدائها اليمين الدستورية

بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، لدولة السيدة جورجيا ميلوني رئيسة وزراء الجمهورية الإيطالية، بمناسبة أدائها اليمين الدستورية.