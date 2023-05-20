أمين "التعاون الإسلامي" يهنئ المملكة على نجاح القمة العربية بجدة

قدّم الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه، اليوم السبت، التهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظهما الله- وللمملكة العربية السعودية، بمناسبة نجاح القمة العربية التي اختتمت أعمالها أمس الجمعة في مدينة جدة.
وأشاد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، بالدور الريادي الذي اضطلعت به المملكة؛ لضمان نجاح القمة العربية، الذي من شأنه أن يعزز أواصر التضامن والتعاون في المنطقة، ويعطي دفعة جديدة للجهود المبذولة لإيجاد الحلول المناسبة لمجمل القضايا والتحديات التي تواجهها.
كما عبّر "طه"، عن ثقته في أن رئاسة السعودية للقمة العربية والقمة الإسلامية الرابعة عشرة، تساهم في تعزيز التعاون وتنسيق المواقف بين المجموعتين.