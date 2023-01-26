"روبوت" يرحب بالزوار في "أنمي تاون اليابان" ويتفاعل بـ 3 لغات

وجذب الروبوت انتباه زوار المنطقة، بأدائه حركات استعراضية على وقع بعض أغاني الأنمي، مما أدخل السرور والبهجة على نفوسهم، وتبادله معهم عبارات الترحيب مثل: "مرحباً بكم في مدينة الأنمي"، والسؤال عن أسمائهم وأحوالهم وشكرهم، بل ويسألهم عن عدد الأنمي المفضل لهم والأكثر مشاهدة لديهم.