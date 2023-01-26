"روبوت" يرحب بالزوار في "أنمي تاون اليابان" ويتفاعل بـ 3 لغات

تخطت منطقة أنمي تاون اليابان، في بوليفارد وورلد، حدود الإبهار لزوارها بأجوائها اليابانية المستوحاة من أشهر عروض الأنمي، حيث واصلت رحلة فوق الخيال من خلال منحهم تجربة فريدة من خلال وجود ربوت يرحب بالزوار ويتفاعل معهم بثلاث لغات، هي: العربية والإنجليزية واليابانية.
وجذب الروبوت انتباه زوار المنطقة، بأدائه حركات استعراضية على وقع بعض أغاني الأنمي، مما أدخل السرور والبهجة على نفوسهم، وتبادله معهم عبارات الترحيب مثل: "مرحباً بكم في مدينة الأنمي"، والسؤال عن أسمائهم وأحوالهم وشكرهم، بل ويسألهم عن عدد الأنمي المفضل لهم والأكثر مشاهدة لديهم.
وحظي الروبوت الذي تبلغ سرعته 3 كلم في الساعة، وطوله 1.7م باهتمام زوار منطقة أنمي تاون اليابان بحركته السريعة وتنقله في أرجاء المكان بكل سهولة، وغنائه لبعض أغاني الأنمي.
ويمكن حجز تذاكر الفعالية من خلال الرابط التالي: https://enjoy.sa/ar/events/boulevard-world-rc/
جدير بالذكر أن منطقة "أنمي تاون اليابان" تعد أكبر مدينة أنمي في العالم وتحتوي على 4 مناطق تتمثل في: أنمي فيرس ستريت، ناكميس ستريت، وماتسوري مارين، وشيبويا، واحتضن مسرحها مهرجان ساكرا ميوزيك، الذي نظم للمرة الأولى خارج اليابان.