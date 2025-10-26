"فيصل الشمري" أول سعودي في لجنة الأدلة الجنائية الدولية بـ"ISO".. فخر وطني جديد

في إنجاز وطني جديد يضاف إلى سجل النجاحات السعودية على الساحة الدولية، تم اختيار المواطن فيصل فهد حجي الشمري كأول سعودي ينضم إلى اللجنة الدولية لعلوم الأدلة الجنائية التابعة لمنظمة المواصفات الدولية (ISO)، ليحمل راية المملكة في واحدة من أهم الهيئات العالمية المعنية بتطوير معايير العدالة الجنائية.
ويؤكد هذا التكليف الدولي المكانة العلمية والمهنية التي باتت الكفاءات الوطنية تتبوأها في المحافل العالمية، انعكاسًا لرؤية المملكة 2030، التي جعلت من التميز والإبداع والريادة نهجًا ثابتًا في مختلف المجالات.
ويُعد انضمام الشمري خطوة استراتيجية نحو تعزيز الحضور السعودي في صياغة المواصفات والمعايير العالمية المتعلقة بعلوم الأدلة الجنائية، والمشاركة الفاعلة في تطوير آليات التحقيق والعدالة، بما يتماشى مع التطورات التقنية والعلمية المتسارعة.
من جانبه، عبّر فيصل الشمري عن اعتزازه بهذا الإنجاز، مؤكدًا أن الانضمام للجنة يمثل تكليفًا ومسؤولية لخدمة الوطن، مشيرًا إلى حرصه على نقل التجارب والخبرات الدولية بما يسهم في تطوير المنظومة العدلية في المملكة وتمثيلها على الوجه الأمثل.