"فيصل الشمري" أول سعودي في لجنة الأدلة الجنائية الدولية بـ"ISO".. فخر وطني جديد

من جانبه، عبّر فيصل الشمري عن اعتزازه بهذا الإنجاز، مؤكدًا أن الانضمام للجنة يمثل تكليفًا ومسؤولية لخدمة الوطن، مشيرًا إلى حرصه على نقل التجارب والخبرات الدولية بما يسهم في تطوير المنظومة العدلية في المملكة وتمثيلها على الوجه الأمثل.