أيادي "سلمان للإغاثة" البيضاء باليمن.. "مسام" ينتزع 849 لغمًا في 7 أيام

تمكَّن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية "مسام" لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام، خلال الأسبوع الخامس من شهر مايو 2023، من انتزاع 849 لغمًا زرعتها المليشيا الحوثية في مختلف مناطق اليمن، منها 16 لغمًا مضادًا للأفراد، و124 لغمًا مضادًا للدبابات، و708 ذخائر غير منفجرة، وعبوة واحدة ناسفة.
ونزع فريق "مسام" 6 ألغام مضادة للدبابات في محافظة عدن، ونزع ذخيرة واحدة غير منفجرة في مديرية قعطبة بمحافظة الضالع، كما جرى نزع لغمين مضادين للأفراد و 9 ألغام مضادة للدبابات و28 ذخيرة غير منفجرة في مديرية حيس بمحافظة الحديدة، وجرى نزع 80 لغمًا مضادًا للدبابات و401 ذخيرة غير منفجرة بمديرية رغوان بمحافظة مأرب، ونزع لغمين مضادين للدبابات في مديرية عسيلان بمحافظة شبوة.
كما نزع الفريق 14 لغمًا مضادًا للأفراد و27 لغمًا مضادًا للدبابات و278 ذخيرة غير منفجرة وعبوة واحدة ناسفة في مديرية ذباب بمحافظة تعز؛ ليصبح عدد الألغام المنزوعة خلال شهر مايو 4.838 لغمًا، وليصبح عدد الألغام التي نزعت منذ بداية مشروع "مسام" 400 ألف و919 لغمًا زرعتها المليشيا الحوثية بعشوائية في الأرجاء اليمنية.
وقام المركز أيضًا بنزع 1.316 لغمًا بحريًا في مضيق باب المندب، وذلك فيما تُواصل المملكة ممثلة بذراعها الإنساني "مركز الملك سلمان للإغاثة" من خلال المشروع تطهير الأراضي اليمنية من الألغام، والإسهام في مساعدة الأشقاء اليمنيين لعيش حياة كريمة.