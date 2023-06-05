أيادي "سلمان للإغاثة" البيضاء باليمن.. "مسام" ينتزع 849 لغمًا في 7 أيام

تمكَّن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية "مسام" لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام، خلال الأسبوع الخامس من شهر مايو 2023، من انتزاع 849 لغمًا زرعتها المليشيا الحوثية في مختلف مناطق اليمن، منها 16 لغمًا مضادًا للأفراد، و124 لغمًا مضادًا للدبابات، و708 ذخائر غير منفجرة، وعبوة واحدة ناسفة.