إغلاق محل تجاري بالدلم بعد ضبط 13 مخالفة تهدّد الصحة العامة

كما كشفت الجولة ممارسة النشاط دون ترخيص، ووجود آفات داخل المنشأة، وتركيب ملصقات مجهولة على المنتجات، إلى جانب مخالفات أخرى شملت عدم توفير حاويات نفايات ملائمة، وغياب أو عدم وضوح البطاقة الغذائية، واستخدام أدوات وأوانٍ غير مطابقة للاشتراطات.