إغلاق محل تجاري بالدلم بعد ضبط 13 مخالفة تهدّد الصحة العامة

نفّذت بلدية الدلم، التابعة لأمانة منطقة الرياض، جولة تفتيشية على أحد المحلات التجارية بالمحافظة بالتعاون مع الجهات المختصة، حيث أسفرت الحملة عن ضبط 13 مخالفة صحية جسيمة أدّت إلى إغلاق المنشأة بشكل فوري.
ورصدت الفرق الرقابية تدنّي مستوى النظافة داخل الموقع، وسوء تخزين المواد الغذائية والمشروبات وتداولها بطرق غير آمنة، إضافة إلى تشغيل عمالة دون شهادات صحية، وعدم الالتزام بالزي الرسمي ووسائل الحماية الشخصية.
كما كشفت الجولة ممارسة النشاط دون ترخيص، ووجود آفات داخل المنشأة، وتركيب ملصقات مجهولة على المنتجات، إلى جانب مخالفات أخرى شملت عدم توفير حاويات نفايات ملائمة، وغياب أو عدم وضوح البطاقة الغذائية، واستخدام أدوات وأوانٍ غير مطابقة للاشتراطات.
وأكدت أمانة منطقة الرياض اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المنشأة وتطبيق اللوائح البلدية المعتمدة، في إطار جهودها المستمرة للحفاظ على الصحة العامة وضمان بيئة آمنة للسكان والمستهلكين.