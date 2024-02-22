تجربة فرضية ينفذها "وقاء" لمواجهة انتشار الحشرات بالمشاعر المقدسة

نفّذ فرع المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها "وقاء" في منطقة مكة المكرمة، أمس تجربة فرضية بمشاركة عدد من الجهات الحكومية منها الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، والهيئة العامة للعناية بشؤون الحرمين، ووزارة المالية، وأمانة العاصمة المقدسة، وشركة كدانة للتنمية والتطوير، وشرطة العاصمة المقدسة، وإشراف من مركز المخاطر والطوارئ واستمرارية الأعمال بالمركز، لمباشرة الفوران للحشرات بالمشاعر المقدسة وتدخل الفرق المتخصصة للقيام بعمليات التقصي والمكافحة للسيطرة عليها والحد من انتشارها.