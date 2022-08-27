"الصحة الخليجي": لا توجد جلسة صحيحة وتمارين المقاومة أو الاستطالة تجنب آلام الظهر

أوضح مجلس الصحة الخليجي، اليوم، عبر حساباته الرسمية في وسائل التواصل الاجتماعي حول آلية الجلوس الصحية وكيفية تخفيف آلام الظهر، مشيرًا إلى أنه ليس من الضروري أن يكون الظهر مستقيمًا ومتصلبًا بشكل دائم عند الجلوس من أجل تخفيف آلام الظهر، بل إن الجلوس بشكل مستقيم قد يسبّب تيبُّسًا في الظهر.