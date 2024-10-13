4 مناطق بمرمى تنبيهات "الأرصاد": أمطار متوسطة وسيول ورياح شديدة السرعة

كما تشهد منطقة مكة المكرمة أمطارًا خفيفة مع رياح نشطة وتدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة رهاط ومدركة وتربة والليث والقنفذة والعاصمة المقدسة. وتشهد أمطارًا متوسطة على الشفا وأضم وبني يزيد وجذم وميسان ويلملم والطائف والعرضيات، وتستمر الحالات حتى الساعة الـ 20 من مساء الاثنين.