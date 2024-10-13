4 مناطق بمرمى تنبيهات "الأرصاد": أمطار متوسطة وسيول ورياح شديدة السرعة

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مناطق (مكة المكرمة والباحة وعسير وجازان).
وتفصيلاً، نبَّه المركز منطقة عسير بأنها تشهد أمطارًا متوسطة مع رياح شديدة السرعة وسيول وصواعق رعدية. وتشمل الحالة النماص وبلقرن وتنومة والبرك والقحمة والمجاردة وبارق ورجال ألمع ومحايل والحرجة والربوعة وسراة عبيدة وظهران الجنوب وأبها وأحد رفيدة وخميس مشيط، وتستمر حتى الساعة الـ 20 من مساء الاثنين.
وتشهد منطقة الباحة أمطارًا متوسطة مع رياح شديدة السرعة وسيول وصواعق رعدية. وتشمل الحالة الحجرة والمخواة وفرعة غامد الزناد وقلوة والباحة والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن. وتشهد أمطارًا خفيفة على العقيق، وتستمر الحالات حتى الساعة الـ 20 من مساء الاثنين.
كما تشهد منطقة مكة المكرمة أمطارًا خفيفة مع رياح نشطة وتدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة رهاط ومدركة وتربة والليث والقنفذة والعاصمة المقدسة. وتشهد أمطارًا متوسطة على الشفا وأضم وبني يزيد وجذم وميسان ويلملم والطائف والعرضيات، وتستمر الحالات حتى الساعة الـ 20 من مساء الاثنين.
ونبه المركز منطقة جازان بأنها تشهد أمطارًا متوسطة مع رياح شديدة السرعة وسيول وصواعق رعدية. وتشمل الحالة الدرب وبيش وجازان والحرث والجائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفاء وهروب وأبو عريش وأحد المسارحة والطوال والفطيحة وصامطة وصبيا وضمد، وتستمر حتى الساعة الـ 20 من مساء الاثنين.