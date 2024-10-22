استضافة سعودية رائدة لاجتماعات دولية لتعزيز أنظمة الملاحة الجوية في الشرق الأوسط

من جانبه أعرب الرئيس التنفيذي للعمليات في خدمات الملاحة الجوية السعودية المهندس صالح الزهراني، عن سعادته باستضافة المملكة لهذه الاجتماعات للمرة الأولى، مشيرًا إلى أن الاجتماعات تأتي تأكيدًا على دور المملكة الرائد في تطوير قطاع الطيران المدني في منطقة الشرق الأوسط، معربًا عن أمله في أن تساهم هذه الفعالية في تعزيز التعاون الإقليمي وتطوير استراتيجيات فعالة لضمان أعلى مستويات السلامة والكفاءة الجوية.