بالفيديو.. تايلاند: السعودية شريك رئيسي واستثماراتنا ستتضاعف
في خطوة تعكس تنامي العلاقات الثنائية، أكدت نائب وزير التجارة في مملكة تايلاند، الدكتورة كيريدا بهاوبيتشيتر، وجود فرص واسعة لنمو التجارة والاستثمار مع المملكة العربية السعودية، مشيرة إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد زيادة في حجم الاستثمارات التايلاندية داخل السوق السعودي.
وفي تصريحات خاصة لـ"سبق"، خلال زيارتها الأولى للمملكة، عبّرت الدكتورة "كيريدا" عن سعادتها بالاستقبال الحافل، مشيرة إلى أن دفء الترحيب السعودي يعكس عمق العلاقة بين البلدين، وقالت: "أشعر بإيجابية كبيرة منذ لحظة وصولي.. نحن أكثر من شركاء، نحن أصدقاء عادوا للالتقاء من جديد".
وأشارت إلى أن العلاقات التجارية بين الرياض وبانكوك شهدت نموًا سريعًا خلال العامين الأخيرين، خاصة في قطاعات الأغذية الحلال، والضيافة، والعافية، والتدريب، مؤكدة أن هناك طلبًا متزايدًا على المنتجات التايلاندية في السوق السعودي.
وبيّنت أن تنمية التعاون الاقتصادي يمكن أن يتحقق من خلال ثلاثة مسارات رئيسية؛ أولها عبر اللقاءات الحكومية المباشرة لتسهيل اللوائح التنظيمية، والثاني بتعزيز التعاون بين الشركات، والثالث من خلال دعم التبادل الثقافي وتوسيع فرص العمل بين الشعبين.
وفي السياق ذاته، شهدت الرياض اليوم الاثنين افتتاح معرض "تايلاند الدولي 2025" في نسخته الثالثة، بحضور رفيع من الجانبين، في تأكيد على التزام البلدين بتسريع وتيرة التعاون الاقتصادي واستكشاف فرص جديدة في قطاعات واعدة.
وسلط نائب رئيس غرفة التجارة التايلاندية، فيزيت ليملوركا، الضوء على دور المعرض كمنصة استراتيجية مدعومة حكوميًّا لتعزيز الاستثمار والسياحة وبناء شراكات طويلة الأمد.
من جانبه، أوضح رئيس مجلس الأعمال السعودي–التايلاندي، أسامة قوقندي، أن حجم التجارة الثنائية تجاوز 8 مليارات دولار أمريكي بحلول عام 2024، مؤكدًا أن التعاون المؤسسي ساهم في تهيئة بيئة محفزة للتوسع التجاري بين القطاعين الخاصين.
وأكدت الدكتورة كيريدا، ممثلة الحكومة الملكية التايلاندية، أن المملكة تُعد شريكًا اقتصاديًّا رئيسيًّا لتايلاند في منطقة الشرق الأوسط، مشيرة إلى أن حجم التبادل التجاري بلغ 7.76 مليار دولار في عام 2024.
وشددت على التزام وزارة التجارة التايلاندية بدعم الشركات الوطنية التايلاندية في التوسع بالسوق السعودية وتعزيز الشراكات القائمة على المصالح المشتركة.
ويضم معرض "تايلاند الدولي 2025 – الرياض" أكثر من 150 علامة تجارية في قطاعات الأغذية والمشروبات، والرعاية الصحية، والسياحة، وأسلوب الحياة، والديكور والبناء، ومكونات السيارات، والزراعة الذكية، والعطور والعود، إلى جانب فعاليات ثقافية وعروض تفاعلية وبرامج توفيق أعمال، تهدف إلى بناء شراكات فعالة ودعم التوسع التجاري المستقبلي.