بالفيديو.. تايلاند: السعودية شريك رئيسي واستثماراتنا ستتضاعف

وأشارت إلى أن العلاقات التجارية بين الرياض وبانكوك شهدت نموًا سريعًا خلال العامين الأخيرين، خاصة في قطاعات الأغذية الحلال، والضيافة، والعافية، والتدريب، مؤكدة أن هناك طلبًا متزايدًا على المنتجات التايلاندية في السوق السعودي.