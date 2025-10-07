مذكرة تعاون بين "سلامة النقل" و"رافد" لتعزيز سلامة النقل التعليمي

وتشمل مجالات التعاون تطوير آليات فعّالة للإبلاغ والتنسيق في متابعة الحوادث، وإجراء دراسات وأبحاث وتحقيقات مشتركة لتبنّي أفضل الممارسات في مجال السلامة، إلى جانب تبادل الخبرات والموارد الفنية.