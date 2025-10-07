مذكرة تعاون بين "سلامة النقل" و"رافد" لتعزيز سلامة النقل التعليمي

وقّع المركز الوطني لسلامة النقل مذكرة تعاون مع شركة تطوير لخدمات النقل "رافد"، الشريك الإستراتيجي لوزارة التعليم في مجال النقل المدرسي، بهدف تعزيز السلامة والوعي المجتمعي ضمن منظومة النقل التعليمي.
وتهدف المذكرة إلى توحيد الجهود ورفع معايير السلامة، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تحسين جودة الحياة وتعزيز كفاءة قطاع النقل.
وقع الاتفاقية الرئيس التنفيذي للمركز الكابتن طيّ بن عبدالرحمن الشمري، والرئيس التنفيذي لشركة "رافد" المهندس إيهاب بن محمد مفتي.
وتشمل مجالات التعاون تطوير آليات فعّالة للإبلاغ والتنسيق في متابعة الحوادث، وإجراء دراسات وأبحاث وتحقيقات مشتركة لتبنّي أفضل الممارسات في مجال السلامة، إلى جانب تبادل الخبرات والموارد الفنية.
كما تتضمن المذكرة تنظيم لقاءات ودورات تدريبية واستشارات دورية، وتنفيذ حملات توعوية مشتركة، والمشاركة في المؤتمرات والندوات المتخصصة.
ويُعد المركز الوطني لسلامة النقل جهةً مستقلة تُعنى بتحقيقات السلامة في النقل الجوي والبري والسككي والبحري، فيما تُعد "رافد" إحدى الشركات الرائدة في تقديم خدمات النقل التعليمي، وتتبع لشركة تطوير التعليم القابضة.