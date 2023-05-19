السديس: كلمةُ ولي العهد في قمة جدة ترسيخٌ لثوابت المملكة في التضامن العربي

ثمّن الرئيسُ العام للمسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس؛ جهودَ المملكة العربية السعودية في تعزيز العمل العربي المشترك، مؤكدًا أن استضافة المملكة للقمة العربية الـ32 في جدة، هي امتداد لدورها القيادي على المستوى الإقليمي والدولي، وحرص قيادتها الرشيدة، حفظها الله، على تعزيز التواصل مع قيادات الدول العربية والتباحث حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وقدّر الرئيسُ العام جهودَ المملكة في جمع الكلمة ووحدة الصف ولمّ الشمل؛ من خلال استضافتها للقمة العربية "32"، مشيدًا بمضامين الكلمة الضافية لسموّ ولي العهد في مؤتمر القمة العربية، وتأكيدها على ثوابت ومنطلقات المملكة في التضامن العربي الإسلامي.