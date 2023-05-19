السديس: كلمةُ ولي العهد في قمة جدة ترسيخٌ لثوابت المملكة في التضامن العربي
ثمّن الرئيسُ العام للمسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس؛ جهودَ المملكة العربية السعودية في تعزيز العمل العربي المشترك، مؤكدًا أن استضافة المملكة للقمة العربية الـ32 في جدة، هي امتداد لدورها القيادي على المستوى الإقليمي والدولي، وحرص قيادتها الرشيدة، حفظها الله، على تعزيز التواصل مع قيادات الدول العربية والتباحث حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.
وقدّر الرئيسُ العام جهودَ المملكة في جمع الكلمة ووحدة الصف ولمّ الشمل؛ من خلال استضافتها للقمة العربية "32"، مشيدًا بمضامين الكلمة الضافية لسموّ ولي العهد في مؤتمر القمة العربية، وتأكيدها على ثوابت ومنطلقات المملكة في التضامن العربي الإسلامي.
وأشاد الرئيس العام بدور خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين، حفظهما الله، في لمّ الشمل العربي وتعزيز عُرَى الأخوّة بين الدول العربية.
وتابع الرئيس العام قائلًا: "القيادة الرشيدة دأبت على استشعار دورها القيادي على المستوى العربي".
ونوه الرئيس العام إلى توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وسموّ وليّ عهده الأمين، حفظهما الله، بتقديم مساعدات متنوّعة للشعوب العربية، مثمّنًا مواقفَ القيادة الحكيمة بالوقوف إلى جانب الشعب السوداني في السّرّاء والضّرّاء.
ودعا الرئيسُ العام اللهَ بأن يحفظ خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، وأن يجزيهما خيرَ الجزاء، وأن يوفّق القيادات العربية لصلاح وفلاح الأمة العربية.