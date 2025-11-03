"القيادة" تعزي أمير دولة قطر في وفاة الشيخة مريم بنت عبدالله العطية

وقال سمو ولي العهد: " تلقيت نبأ وفاة الشيخة مريم بنت عبدالله العطية ـ رحمها لله ـ حرم سمو الشيخ علي بن عبدالله آل ثاني حاكم دولة قطر الأسبق ـ رحمه الله ـ، وأبعث لسموكم ولأسرة الفقيدة أحر التعازي، وأصدق المواساة، سائلًا المولى العلي القدير أن يتغمدها بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنها فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، أنه سميع مجيب".