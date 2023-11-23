زين السعودية الشريك المؤسس لدورة الألعاب السعودية 2023

برعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، حفظه الله، أعلنت "زين السعودية" عن مشاركتها كشريك مؤسّس للنسخة الثانية من دورة الألعاب السعودية 2023. وجاء هذا الإعلان خلال حفل توقيع اتفاقية الرعاية ما بين "زين السعودية"، و"دورة الألعاب السعودية"؛ حيث وقّع الاتفاقيةَ كلٌّ من: صاحب السمو الأمير فهد بن جلوي نائب رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية، ومدير دورة الألعاب السعودية والرئيس التنفيذي لقطاع الأعمال والنواقل والمشغلين للشركة المهندس سعد بن عبدالرحمن السدحان.
وتأتي رعاية "زين السعودية" لأكبر حدثٍ رياضيٍّ وطني، الذي يقام خلال الفترة من 26 نوفمبر إلى 10 ديسمبر 2023، في إطار استراتيجيتها لتمكين شابّات وشباب المملكة، وإطلاق قدرات المملكة الرياضية بما يعزّز موقع المملكة على خارطة الرياضة العالمية، ويسهم في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 لوطنٍ طموح ومجتمعٍ حيوي يتمتّع كافة أفراده بجودة حياةٍ عالية وصحية.
وحول رعاية "زين السعودية" لدورة الألعاب السعودية 2023، قال الرئيس التنفيذي لشركة "زين السعودية" المهندس سلطان بن عبدالعزيز الدغيثر: "برعاية كريمة من مقام مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، حفظه الله، نفخر في زين السعودية بكوننا الشريك المؤسس لأكبر حدث رياضي وطني للمساهمة في دعم وتمكين طاقات الوطن الشابّة؛ حيث نستهدف أن يكون قطاع الاتصالات والخدمات الرقمية مدخلًا لإحداث فرق حقيقي في حياة كلّ فردٍ في المملكة، وممكّنًا للإبداع والإنجاز في شتى المجالات؛ فالتحوّل الرقمي الشامل الذي نوظف فيه كافة إمكاناتنا وقدراتنا ومواردنا؛ إنّما هو أداة فعّالة وقاعدة انطلاق لتحقيق ريادة وطننا على كافة المستويات التنموية والاقتصادية والاجتماعية والبشرية وحتى الرياضية، وفقًا لمستهدفات رؤية سيدي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، رؤية المملكة 2030".
وأضاف المهندس الدغيثر: "أنَّ تمكين الابتكار والنجاح هو في صميم استراتيجيتنا، لا سيما عندما يتعلّق الأمر بجيل الشباب في المملكة، والذي يتمتّع بطاقاتٍ ومواهب لا محدودة. وقد جاءت رعايتنا لدورة الألعاب السعودية 2023 كثمرة لهذا التوجه الاستراتيجي والتي نفخر من خلالها بالشراكة مع "دورة الألعاب السعودية" التي نجحت مؤخرًا في تحويل أنظار العالم إلى الرياضة في المملكة، بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة ورئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية".
ومن خلال هذه الشراكة، تواصل "زين السعودية" مبادراتها لتوظيف الابتكار والتقنية في كافة القطاعات؛ ومنها القطاع الرياضي، بما يدعم جهود الجهات المشرفة على القطاعات الرياضية، ويمكّن طموح الرياضيين، ويعزز التجربة الجماهيرية؛ حيث ستوفر لدورة الألعاب السعودية 2023 بنية تحتية رقمية متطورة لأفضل خدمات وحلول الإنترنت وأكثرها سرعة، بالاعتماد على شبكة "زين السعودية" للجيل الخامس "5G".