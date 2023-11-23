زين السعودية الشريك المؤسس لدورة الألعاب السعودية 2023

وحول رعاية "زين السعودية" لدورة الألعاب السعودية 2023، قال الرئيس التنفيذي لشركة "زين السعودية" المهندس سلطان بن عبدالعزيز الدغيثر: "برعاية كريمة من مقام مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، حفظه الله، نفخر في زين السعودية بكوننا الشريك المؤسس لأكبر حدث رياضي وطني للمساهمة في دعم وتمكين طاقات الوطن الشابّة؛ حيث نستهدف أن يكون قطاع الاتصالات والخدمات الرقمية مدخلًا لإحداث فرق حقيقي في حياة كلّ فردٍ في المملكة، وممكّنًا للإبداع والإنجاز في شتى المجالات؛ فالتحوّل الرقمي الشامل الذي نوظف فيه كافة إمكاناتنا وقدراتنا ومواردنا؛ إنّما هو أداة فعّالة وقاعدة انطلاق لتحقيق ريادة وطننا على كافة المستويات التنموية والاقتصادية والاجتماعية والبشرية وحتى الرياضية، وفقًا لمستهدفات رؤية سيدي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، رؤية المملكة 2030".