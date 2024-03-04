فريق تقييم الحوادث يُصدر بياناً بشأن ادعاء استهداف منطقة سكنية في التحيتا بالحديدة

صدر عن الفريق المشترك لتقييم الحوادث بيان بشأن الادعاء باستهداف منطقة سكنية في مدينة (التحيتا) بمحافظة (الحديدة) بتاريخ 12/ 11/ 2021م، فيما يلي نصه:
فيما يتعلق بما ورد للفريق المشترك أنه بتاريخ (12/ 11/ 2021م) حوالي الساعة (الرابعة) مساءً قتل رجل وثلاثة أطفال وأصيب رجلان آخران نتيجة لاستهداف جوي على (منطقة سكنية) في مدينة (التحيات) بمديرية (التحيات) بمحافظة (الحديدة).
قام الفريق المشترك لتقييم الحوادث بالبحث وتقصي الحقائق عن وقوع الحادثة، وبعد اطلاعه على جميع الوثائق بما في ذلك أمر المهام الجوية، جدول حصر المهام اليومي، إجراءات تنفيذ المهمة، تقارير ما بعد المهمة، الصور الفضائية، قواعد الاشتباك لقوات التحالف، مبادئ وأحكام القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، وبعد تقييم الأدلة؛ تبين للفريق المشترك عدم وجود مدينة بمسمى (التحيات) كما ورد في الادعاء، ولكن يوجد مدينة بمسمى (التحيتا) وتقع في مديرية (التحيتا) بمحافظة (الحديدة)، كما لم يتضمن الادعاء تحديد إحداثي موقع الاستهداف.
بدراسة المهام الجوية المنفذة من قبل قوات التحالف بتاريخ (12/ 11/ 2021م) وهو التاريخ الوارد في الادعاء، تبين للفريق المشترك أن قوات التحالف لم تنفذ أي مهام جوية على كامل محافظة (الحديدة).
بدراسة المهام الجوية المنفذة من قبل قوات التحالف لليوم السابق واليوم اللاحق للتاريخ الوارد بالادعاء، تبين للفريق المشترك التالي:
1. بتاريخ (11/ 11/ 2021م) قبل التاريخ الوارد في الادعاء بيوم، لم تنفذ قوات التحالف أي مهام جوية في مدينة (التحيتا) بمحافظة (الحديدة).
2. بتاريخ (13/ 11/ 2021م) بعد التاريخ الوارد في الادعاء بيوم، لم تنفذ قوات التحالف أي مهام جوية في مدينة (التحيتا) بمحافظة (الحديدة).
في ضوء ذلك؛ توصل الفريق المشترك لتقييم الحوادث إلى عدم قيام قوات التحالف باستهداف (منطقة سكنية) بمدينة (التحيتا) بمديرية (التحيتا) بمحافظة (الحديدة) بتاريخ (12/ 11/ 2021م).