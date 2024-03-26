قادمة من إسبانيا.. "سفينة جلالة الملك حائل" تصل قاعدة فيصل البحرية بالأسطول الغربي

وبهذه المناسبة، ثمَّن رئيس أركان القوات البحرية الفريق الركن فهد بن عبدالله الغفيلي؛ الدعم غير المحدود الذي تحظى به القوات المسلحة بشكلٍ عام والقوات البحرية بشكلٍ خاص، من قِبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-، والأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع.