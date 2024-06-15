سفير جيبوتي يشيد بجهود المملكة التنظيمية في إدارة الحشود وخدمة ضيوف الرحمن

أشاد عميد السلك الدبلوماسي سفير جمهورية جيبوتي لدى المملكة، الدكتور ضياء الدين بامخرمة بجهود حكومة المملكة والإجراءات والخطوات الأمنية والتنظيمية والصحية التي تهدف لضبط وتنظيم أداء الحجاج نسكهم بأمن وسلامة.
وقال بامخرمة: بالأصالة عن نفسي كسفير لجمهورية جيبوتي وبصفتي عميداً للسفراء المعتمدين لدى المملكة العربية السعودية، وباسمهم جميعاً أؤيد هذه الإجراءات التي تهدف لإدارة حشود أكثر من 2 مليون حاج يقيمون في المشاعر المقدسة يتحركون فيها ويتنقلون بينها جميعهم في وقت واحد، ولذا وجب التنظيم بمنح التصاريح لضبط آلية الحج؛ حفاظاً على قدسية المكان وراحة وطمأنينة الحجاج، ونشيد بكل هذه الإجراءات والخدمات الجليلة التي تقدمها حكومة المملكة منذ وصول الحجاج وخلال وجودهم.
ودعا الجميع للالتزام والتقيد بها، مستشهداً بقوله عز وجل: {الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلا رَفَثَ وَلا فُسُوقَ وَلا جِدَالَ فِي الْحَجِّ}، وبذا فإن من يتجاوز هذه القاعدة الربانية بتحويل الحج إلى ساحة جدال ورفع شعارات خارجة عن أمر الله، هو أمر مُنافٍ للقيم والعلاقات الدولية التي التزمت بها الدول ووقعت عليها في آلية تنظيم الحج، وهو تهديد لأمن وراحة وطمأنينة كافة الحجاج دون استثناء، مهيباً بالجميع ضرورة الالتزام بالضوابط، سائلاً المولى عز وجل أن يتقبل من الجميع صالح الأعمال.