سفير جيبوتي يشيد بجهود المملكة التنظيمية في إدارة الحشود وخدمة ضيوف الرحمن

ودعا الجميع للالتزام والتقيد بها، مستشهداً بقوله عز وجل: {الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلا رَفَثَ وَلا فُسُوقَ وَلا جِدَالَ فِي الْحَجِّ}، وبذا فإن من يتجاوز هذه القاعدة الربانية بتحويل الحج إلى ساحة جدال ورفع شعارات خارجة عن أمر الله، هو أمر مُنافٍ للقيم والعلاقات الدولية التي التزمت بها الدول ووقعت عليها في آلية تنظيم الحج، وهو تهديد لأمن وراحة وطمأنينة كافة الحجاج دون استثناء، مهيباً بالجميع ضرورة الالتزام بالضوابط، سائلاً المولى عز وجل أن يتقبل من الجميع صالح الأعمال.