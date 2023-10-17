الأمن العام يشارك في التمرين التعبوي المشترك الـ5 لقوى الأمن الداخلي

يشارك الأمن العام في التمرين التعبوي المشترك الـ5 لقطاعات قوى الأمن الداخلي "تمرين وطن 93"، بقوة أمنية متخصصة والقدرات الفنية، وتعزيز وتطوير التنسيق والتفاعل وتبادل الخبرات بين قطاعات الأمن الداخلي، وذلك بمعهد تدريب أمن وحماية المنشآت بقوات أمن المنشآت بالمنطقة الشرقية.