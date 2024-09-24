"أمانة المنطقة" شريك داعم.. الرياض تحتضن "القمة والمعرض السعودي للبنية التحتية"

يحتضن مركز المعارض والمؤتمرات في الرياض من 24 إلى 26 سبتمبر، "القمة والمعرض السعودي للبنية التحتية"، وتشارك أمانة منطقة الرياض كشريك داعم. وستناقش القمة التحديات وإيجاد الحلول المبتكرة في قطاع البنية التحتية بالشراكة الاستراتيجية مع مركز مشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض؛ بهدف إبراز الجهود التكاملية لتحقيق بنية تحتية مستدامة، استعرض قصص النجاح وتبادل الخبرات، بناء الشركات محليًّا ودوليًّا.
وتشكل "القمة والمعرض السعودي للبنية التحتية" رؤية طموحة لمستقبل البنية التحتية، وترسم قواعد أساسية تعزز تطوير المدن لتحقيق تنمية حضرية مستدامة، بما يرفع مستوى الكفاءة والاستدامة البيئية، ويعزز جودة الحياة بما يتواءم مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.
كما تتضمن القمة جلسات وورش عمل يشارك فيها أكثر من سبعة وثلاثين متحدثًا من الخبراء الدوليين؛ بهدف تبادل الخبرات ومناقشة التحديات وإيجاد حلول مبتكرة، واستعراض قصص النجاح، وتعزيز الشراكات مع كبرى الجهات والمنظمات المحلية والدولية، فيما يشمل المعرض السعودي للبنية التحتية كمنصة دولية تستعرض فيها الجهود المبذولة، وأفضل الممارسات العالمية في مجال البنية التحتية.
يشار إلى أن أمانة منطقة الرياض شريك داعم في القمة والمؤتمر بما تملكه من الدور المحوري في تشكيل مستقبل مدينة الرياض، وستسهم الشراكة في نجاح المؤتمر، بما يعد دافعًا لأهداف المملكة الواعدة في مجال البنية التحتية، ودورها الرئيس في تنفيذ والإشراف على مشاريع منطقة الرياض، بما يسهم في تحسين المشهد الحضري والبيئي في الرياض؛ تحقيقًا لاستراتيجيتها في تنمية البنية التحتية، وتفعيل الذكاء الاصطناعي، بما يحقق مستهدفات رؤية السعودية 2030 لتكون في الرياض عامرة مزدهرة.