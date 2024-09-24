"أمانة المنطقة" شريك داعم.. الرياض تحتضن "القمة والمعرض السعودي للبنية التحتية"

يشار إلى أن أمانة منطقة الرياض شريك داعم في القمة والمؤتمر بما تملكه من الدور المحوري في تشكيل مستقبل مدينة الرياض، وستسهم الشراكة في نجاح المؤتمر، بما يعد دافعًا لأهداف المملكة الواعدة في مجال البنية التحتية، ودورها الرئيس في تنفيذ والإشراف على مشاريع منطقة الرياض، بما يسهم في تحسين المشهد الحضري والبيئي في الرياض؛ تحقيقًا لاستراتيجيتها في تنمية البنية التحتية، وتفعيل الذكاء الاصطناعي، بما يحقق مستهدفات رؤية السعودية 2030 لتكون في الرياض عامرة مزدهرة.