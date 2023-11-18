بمناسبة "اليوم العالمي للسكري".. انعقاد مؤتمر صحفي تحت رعاية الجمعية السعودية لطب الأسرة والمجتمع تحت عنوان "مرض السكري ألم وأمل"

وأشار الأستاذ الدكتور سعود السفري، رئيس الجمعية العلمية السعودية لداء السكري، في محاضرته، إلى أن الخطورة الكبرى للسكري تكمن في أن مضاعفاته لا تقتصر فقط على مستوى الضرر الذي يمكن أن يُحدثه على مدى قصير، لكنها تتعدّى ذلك إلى مخاطر طويلة الأمد قد تؤثر على جودة حياة المريض وصحته بشكل عام، وتتطلّب هذه المضاعفاتُ رعايةً طبية مستمرّة، وقد تحتاج إلى تدخلات علاجية متخصصة؛ ومنها مضاعفات القلب والأوعية الدموية مثل الذبحة الصدرية، والنوبة القلبية، والسكتة الدماغية، والاعتلال الكلوي السكري الذي قد ينتهي بالفشل الكلوي، والاعتلال العصبي السكري، ومشاكل العيون والبصر التي من الممكن أن تصل إلى فقدان البصر، وغيرها من المضاعفات الجسمانية والنفسية الأخرى.