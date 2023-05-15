16 مليوناً ويزيد.. تبرعات "الحملة السعودية لإغاثة الشعب السوداني" تتواصل

وأوضح المركز أن الملايين من السودانيين بحاجة إلى الوقوف معهم في محنتهم بعد تدهور الأوضاع الإنسانية والنقص الشديد في الغذاء والدواء والمأوى والمياه الصالحة للشرب، مشيراً إلى أن عطاء المتبرعين يخفّف معاناتهم والدعم يوفّر لهم مستلزمات الحياة.