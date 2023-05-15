16 مليوناً ويزيد.. تبرعات "الحملة السعودية لإغاثة الشعب السوداني" تتواصل

بلغ إجمالي التبرعات ضمن الحملة الشعبية السعودية لإغاثة الشعب السوداني الشقيق، عبر منصة "ساهم" 16.190.088 حالياً، بإجمالي 61195 متبرعاً.
وكان مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، قد أطلق الحملة الشعبية السعودية لإغاثة الشعب السوداني الشقيق، بتوجيهٍ كريمٍ من خادم الحرمين الشريفين -يحفظه الله-.
وأوضح المركز أن الملايين من السودانيين بحاجة إلى الوقوف معهم في محنتهم بعد تدهور الأوضاع الإنسانية والنقص الشديد في الغذاء والدواء والمأوى والمياه الصالحة للشرب، مشيراً إلى أن عطاء المتبرعين يخفّف معاناتهم والدعم يوفّر لهم مستلزمات الحياة.