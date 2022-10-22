"حساب المواطن": تحديث البيانات لا يؤثر على صرف الدعم في هذه الحالة

أكد برنامج حساب المواطن، أن تحديث البيانات لا يؤثر على صرف الدعم في حال كان المستفيد مؤهلًا ومستحِقًا؛ مشيرًا إلى أنه في حالة وجود دخل إضافي لا بد من الإفصاح عنه ويمكن معرفة قيمة الاستحقاق من خلال الحاسبة التقديرية.
وأوضح البرنامج في رده على تساؤل أحد المستفيدين قال فيه: "أنا مستحق وينزل لي من وقت بدء (حساب المواطن)، الآن هل يجب تحديث بياناتي إذا لم ينزل لي حافز؛ خاصة وأن المبلغ الشهري متغير بحافز وليس ثابتًا؟".. وفي حال حدّثت البيانات هل يجب أنتظر دراسة أخرى؟"؛ لافتًا إلى أن تحديث البيانات لا يؤثر على صرف الدعم في حال الاستحقاق.
وتابع حساب خدمة المستفيدين، أنه في حال طرأ أي تغيير على البيانات لدى المستفيد؛ يجب التوجه للبوابة الإلكترونية من خلال الحساب الشخصي، والتعديل على البيانات ليتم دراستها والتحقق منها ودراسة الاستحقاق مرة أخرى.
وأكمل: في حال وجود دخل إضافي لا بد من الإفصاح عنه، وفي حال انطبقت شروط الأهلية ومعايير الاستحقاق على الشخص فسوف يشمله الدعم، ويمكن معرفة قيمة استحقاق الدعم من خلال الحاسبة التقديرية .