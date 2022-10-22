"حساب المواطن": تحديث البيانات لا يؤثر على صرف الدعم في هذه الحالة

وأوضح البرنامج في رده على تساؤل أحد المستفيدين قال فيه: "أنا مستحق وينزل لي من وقت بدء (حساب المواطن)، الآن هل يجب تحديث بياناتي إذا لم ينزل لي حافز؛ خاصة وأن المبلغ الشهري متغير بحافز وليس ثابتًا؟".. وفي حال حدّثت البيانات هل يجب أنتظر دراسة أخرى؟"؛ لافتًا إلى أن تحديث البيانات لا يؤثر على صرف الدعم في حال الاستحقاق.