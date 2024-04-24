"الهلال الأحمر": مسار الجلطات القلبية يختصر وقت التدخل العلاجي ويحفظ الأرواح

وحول آلية الإبلاغ عن حالات ألم الصدر، أضاف "الهلال الأحمر": اتصل على "997"، ثم أبلغ المرحل الطبي بوجود ألم في الصدر، ثم اتبع تعليمات وإرشادات المرحل الطبي لحين وصول الفرقة الإسعافية.