"الهلال الأحمر": مسار الجلطات القلبية يختصر وقت التدخل العلاجي ويحفظ الأرواح

أكدت هيئة الهلال الأحمر، أن مسار الجلطات القلبية، يختصر وقت التدخل العلاجي، ويسهم في حفظ الأرواح.
وقالت الهيئة: يُعتبر هذا المسار من روافد برامج التحول الصحي وركائزه لتحقيق خدمات الرعاية الصحية للمواطنين والمقيمين.
وحول آلية الإبلاغ عن حالات ألم الصدر، أضاف "الهلال الأحمر": اتصل على "997"، ثم أبلغ المرحل الطبي بوجود ألم في الصدر، ثم اتبع تعليمات وإرشادات المرحل الطبي لحين وصول الفرقة الإسعافية.
وأردفت الهيئة: مميزات مسار الجلطات القلبية تتضمن: تقليص زمن التدخل العلاجي مما يسهم في حفظ الأرواح، وتجاوز المستشفيات غير المختصة، ودخولًا مباشرًا إلى مختبر قسطرة القلب.