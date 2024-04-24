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"الهلال الأحمر": مسار الجلطات القلبية يختصر وقت التدخل العلاجي ويحفظ الأرواح

آلية الإبلاغ عن حالات ألم الصدر تبدأ بالاتصال على "997" ثم التحدث إلى المرحل الطبي
"الهلال الأحمر": مسار الجلطات القلبية يختصر وقت التدخل العلاجي ويحفظ الأرواح

أكدت هيئة الهلال الأحمر، أن مسار الجلطات القلبية، يختصر وقت التدخل العلاجي، ويسهم في حفظ الأرواح.

وقالت الهيئة: يُعتبر هذا المسار من روافد برامج التحول الصحي وركائزه لتحقيق خدمات الرعاية الصحية للمواطنين والمقيمين.

وحول آلية الإبلاغ عن حالات ألم الصدر، أضاف "الهلال الأحمر": اتصل على "997"، ثم أبلغ المرحل الطبي بوجود ألم في الصدر، ثم اتبع تعليمات وإرشادات المرحل الطبي لحين وصول الفرقة الإسعافية.

وأردفت الهيئة: مميزات مسار الجلطات القلبية تتضمن: تقليص زمن التدخل العلاجي مما يسهم في حفظ الأرواح، وتجاوز المستشفيات غير المختصة، ودخولًا مباشرًا إلى مختبر قسطرة القلب.

هيئة الهلال الأحمر
الجلطات القلبية

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