حادث مأساوي.. السيول تجرف عائلة وتتسبب في مصرع 3 أشقاء وفقدان طفل في مكة المكرمة

وفقاً للتقارير، أسفرت السيول القوية عن مصرع ثلاثة من أشقاء الطفل المفقود، وقد تم العثور عليهم والصلاة عليهم مساء اليوم ودفنهم في مقبرة شهداء الحرم. وتعمل الجهات المعنية على مدار الساعة للعثور على الطفل، حيث تجوب فرق الإنقاذ المناطق المحيطة بموقع الحادث على أمل العثور عليه.