حادث مأساوي.. السيول تجرف عائلة وتتسبب في مصرع 3 أشقاء وفقدان طفل في مكة المكرمة

تواصل الجهات الأمنية وفرق الإنقاذ في العاصمة المقدسة عمليات البحث عن طفل مفقود جرفته السيول في منطقة المغمس منذ يوم الثلاثاء، وكان الطفل في مركبة مع والده ووالدته وثلاثة من أشقائه عندما تعرضت العائلة للحادث المأساوي.
وفقاً للتقارير، أسفرت السيول القوية عن مصرع ثلاثة من أشقاء الطفل المفقود، وقد تم العثور عليهم والصلاة عليهم مساء اليوم ودفنهم في مقبرة شهداء الحرم. وتعمل الجهات المعنية على مدار الساعة للعثور على الطفل، حيث تجوب فرق الإنقاذ المناطق المحيطة بموقع الحادث على أمل العثور عليه.
ورغم الظروف الصعبة والتضاريس الوعرة في المنطقة التي تعرضت لسيول شديدة، إلا أن الجهات الأمنية والفرق المختصة تواصل عملها باستخدام جميع الوسائل المتاحة والاستعانة بتقنيات الرصد الحديثة.
وتستمر الجهود المبذولة بإشراف ومتابعة مباشرة من القيادات الأمنية في العاصمة المقدسة، معربين عن أملهم في العثور على الطفل في أقرب وقت ممكن، وسط تضامن واسع من المجتمع والدعاء للعائلة المنكوبة.