فتح باب التسجيل لرتبة جندي أمن "نساء" بقوات الأمن الخاصة

أعلنت قوات الأمن الخاصة فتح باب القبول والتسجيل للنساء السعوديات الحاصلات على مؤهل الشهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.
وأوضحت في الإعلان أن التعيين على هذه الوظائف العسكرية النسائية برتبة جندي أمن، والعمل في إدارات ووحدات قوات الأمن الخاصة الميدانية.
واشترطت في المتقدمة أن تكون سعودية الأصل والمنشأ، ويُستثنى مَن نشأت مع والدَيها أثناء خدمتهما في خارج السعودية، ولا يقل عمرها عن (23) سنة، ولا يزيد على (40) سنة، وطولها لا يقل عن 160 سم، وتكون حسنة السيرة والسلوك والسمعة، وغير محكوم عليها بحد شرعي أو في جريمة مخلة بالشرف والأمانة، وغير مطرودة من إحدى الكليات أو المعاهد العسكرية.
كما تضمنت الشروط أن لا تكون المتقدمة متزوجة من غير سعودي، وليس لها خدمة سابقة بأي جهة حكومية، مع ضرورة حصولها على المؤهل الدراسي المطلوب، وتكون لائقة طبيًّا، وغير مصابة بالصرع أو الأمراض النفسية، وتجتاز الفحص الطبي والمقابلة الشخصية، ومراحل القبول كافة، كما يتوجب عليها تسجيل درجة اختبار القدرات العامة، ولديها هوية وطنية مستقلة سارية المفعول وقت التقديم.
والتقديم من خلال موقع (أبشر - توظيف).