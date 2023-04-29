فتح باب التسجيل لرتبة جندي أمن "نساء" بقوات الأمن الخاصة

واشترطت في المتقدمة أن تكون سعودية الأصل والمنشأ، ويُستثنى مَن نشأت مع والدَيها أثناء خدمتهما في خارج السعودية، ولا يقل عمرها عن (23) سنة، ولا يزيد على (40) سنة، وطولها لا يقل عن 160 سم، وتكون حسنة السيرة والسلوك والسمعة، وغير محكوم عليها بحد شرعي أو في جريمة مخلة بالشرف والأمانة، وغير مطرودة من إحدى الكليات أو المعاهد العسكرية.