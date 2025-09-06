مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالفيحاء في جدة يُنهي معاناة طفلة مع تشوه خلقي نادر بالظهر

والذي أضاف بأنه فور وصول الطفلة إلى العيادة بصحبة والدتها، تم الإستماع إلى شكواها وعمل الفحص السريري، والذي أوضح وجود آلام في منطقة الظهر، تبع ذلك إخضاعها لفحوصات طبية دقيقة بأشعة الرنين المغناطيسي (M.R.I)، والتي كشفت عن وجود تشوه خلقي نادر في العمود الفقري يُعرف بأسم " Lipomyelomeningocele"، والذي تسبب في حدوث ضغط شديد على النخاع الشوكي وسحبه إلى الأسفل، وكذلك التأثير بالسلب على العمل الوظيفي للمثانة، وهو ما أثبتته أيضاً نتائج التحاليل المخبرية.