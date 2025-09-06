مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالفيحاء في جدة يُنهي معاناة طفلة مع تشوه خلقي نادر بالظهر

أجرى مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالفيحاء في جدة، عملية جراحية معقدة لإنهاء معاناة طفلة تبلغ من العمر 9 سنوات، مع تشوه خلقي في الظهر، نتج عنه آلام وضغط شديد على الحبل الشوكي والمثانة، ذكر ذلك الدكتور محمد عارف استشاري جراحة المخ والأعصاب والعمود الفقري، رئيس الفريق الطبي المعالج الحاصل على الزمالة الأمريكية لجراحة و قسطرة الأوعية الدماغية.
والذي أضاف بأنه فور وصول الطفلة إلى العيادة بصحبة والدتها، تم الإستماع إلى شكواها وعمل الفحص السريري، والذي أوضح وجود آلام في منطقة الظهر، تبع ذلك إخضاعها لفحوصات طبية دقيقة بأشعة الرنين المغناطيسي (M.R.I)، والتي كشفت عن وجود تشوه خلقي نادر في العمود الفقري يُعرف بأسم " Lipomyelomeningocele"، والذي تسبب في حدوث ضغط شديد على النخاع الشوكي وسحبه إلى الأسفل، وكذلك التأثير بالسلب على العمل الوظيفي للمثانة، وهو ما أثبتته أيضاً نتائج التحاليل المخبرية.
وقال الدكتور عارف أنه تم إخضاعها لعملية جراحية دقيقة استغرقت 4 ساعات تحت التخدير العام، وتم فيها استخدام تقنيات الميكروسكوب الجراحي المتطور وأجهزة مراقبة الأعصاب، حيث تم إصلاح واستئصال العيب الخلقي بالكامل، وإغلاق النتوءات في الظهر، نقلت بعدها إلى جناح التنويم مع وضعها تحت الملاحظة على مدار الساعة.
وأكد الدكتور عارف على نجاح العملية، مشيراً إلى تحسن حالة الطفلة، وتلقيها رعاية طبية فائقة لمدة 3 أيام، خرجت بعدها من المستشفى وهي بصحة جيدة، وذلك بعد إنتهاء كافة الأعراض السابق ذكرها ولله الحمد، كما تم متابعتها في العيادة بعد أسبوعين من العملية وتبين أنها بصحة ممتازة وعادت لتمارس حياتها بصورة طبيعية.
الجدير بالذكر أن قسم جراحة المخ والأعصاب والعمود الفقري في مستشفيات مجموعة الدكتور سليمان الحبيب، يعمل به نخبة من الكفاءات الطبية المتميزة، ويقدم حزمة كبيرة من خدمات الرعاية الصحية المستوفية لأعلى معايير الجودة، حيث تجرى فيه العمليات الميكروسكوبية للمخ والعمود الفقري، وكذلك تشخيص ومعالجة كافة الأورام للبالغين والأطفال، بالإضافة إلى علاج أورام قاع الجمجمة والعمود الفقري والصرع والأوعية الدموية وآلام الظهر وخشونة والتهاب الفقرات.