160 ألف عملية فحص لأنشطة النقل البري والبحري والسككي خلال فبراير الماضي

وتنوّعت المخالفات المرصودة في أنشطة النقل ما بين تشغيل سائق دون الحصول على بطاقة سائق، وتشغيل مركبة نقل دون بطاقة تشغيل، وعدم توافر الحد الأدنى من متطلبات السلامة المعتمدة، وسجّل نشاط نقل البضائع أعلى الأنشطة في رصد مخالفات النقل البري خلال الشهر، ثم بقية الأنشطة كنشاط النقل المتخصص، والأجرة "منشآت"، والأجرة "عام" وأجرة المطار.