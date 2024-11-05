القيادة تهنئ رئيسة مولدوفا بمناسبة إعادة انتخابها لولاية رئاسية جديدة

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، لمايا ساندو، رئيسة جمهورية مولدوفا، بمناسبة إعادة انتخابها لولاية رئاسية جديدة.
وأعرب الملك عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لها، ولشعب جمهورية مولدوفا الصديق المزيد من التقدم والازدهار.
كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، لرئيسة جمهورية مولدوفا، بهذه المناسبة.
وعبر سمو ولي العهد عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لها، ولشعب جمهورية مولدوفا الصديق المزيد من التقدم والرقي.