"وفا": العلا تُعيد صياغة خريطة الأمن العالمي والقرارات تُصنع في السعودية

وأضاف أن الدبلوماسية السعودية تُعيد رسم الخريطة السياسية الإقليمية والدولية، مستشهدًا بلقاء وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بنظيره السوري، في إشارة إلى استعداد المملكة لفتح قنوات حوار أوسع ضمن نهج الانفتاح الدبلوماسي. كما شدد بن فرحان – بحسب المقال – على أنه "لا استقرار حقيقي دون حل عادل يضمن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني"، مؤكدًا أن "السلام لا يمكن أن يولد من سياسات الأمر الواقع".