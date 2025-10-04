"وفا": العلا تُعيد صياغة خريطة الأمن العالمي والقرارات تُصنع في السعودية

أكد الكاتب الصحفي هاني وفا، رئيس تحرير صحيفة الرياض، أن اجتماع "ميونخ للقادة" في العلا لم يكن مجرد حدث بروتوكولي، بل محطة مفصلية تُعيد تعريف دور المملكة في المشهد العالمي، وتُسهم في إعادة صياغة النقاشات الأمنية الدولية.
وفي مقاله الافتتاحي بعنوان "العلا.. مرحلة جديدة"، أوضح وفا أن مفهوم الأمن اليوم لم يعد عسكريًا فحسب، بل أصبح معادلة أشمل تضم الاقتصاد والطاقة والممرات البحرية. وأشار إلى أن النقاشات المكثفة حول أمن البحر الأحمر وباب المندب عكست إدراكًا عالميًا متزايدًا لخطورة تهديدات الملاحة الدولية وسلاسل الإمداد الغذائية، مؤكدًا أن "ترك هذه البؤر دون معالجة يهدد الاستقرار العالمي".
وأضاف أن الدبلوماسية السعودية تُعيد رسم الخريطة السياسية الإقليمية والدولية، مستشهدًا بلقاء وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بنظيره السوري، في إشارة إلى استعداد المملكة لفتح قنوات حوار أوسع ضمن نهج الانفتاح الدبلوماسي. كما شدد بن فرحان – بحسب المقال – على أنه "لا استقرار حقيقي دون حل عادل يضمن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني"، مؤكدًا أن "السلام لا يمكن أن يولد من سياسات الأمر الواقع".
ويختتم وفا مقاله بالقول إن العلا لم تعد رمزًا للتاريخ والجغرافيا فحسب، بل أصبحت رمزًا لاستضافة المستقبل، معتبرًا أن ما تحقق فيها "يفتح الباب أمام مرحلة جديدة تتقاطع فيها مفاهيم الأمن والتنمية، وتلتقي فيها السياسة بالمسؤولية، ليُصبح المكان شاهدًا على أن زمن القرارات يُصنع من هنا".