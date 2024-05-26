"الأرصاد" يُنبِّه 11 منطقة: أمطار متوسطة إلى غزيرة مع سيول ورياح شديدة السرعة

وتشهد منطقة مكة المكرمة أمطارًا متوسطة مع رياح شديدة السرعة وشبه انعدام في الرؤية وسيول وصواعق رعدية. وتشمل الحالة تربة ورنية والخرمة والمويه وأضم وميسان والعرضيات والطائف. وتشهد رياحًا شديدة على القنفذة والليث، وتستمر حتى الساعة الـ 23 من مساء الاثنين.