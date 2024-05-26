"الأرصاد" يُنبِّه 11 منطقة: أمطار متوسطة إلى غزيرة مع سيول ورياح شديدة السرعة

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مناطق (مكة المكرمة والرياض وعسير وجازان والباحة والشرقية والشمالية وحائل والجوف والقصيم ونجران).
وتفصيلاً، نبّه المركز منطقة حائل بأنها تشهد أمطارًا خفيفة مصحوبة برياح نشطة وتدنٍّ في الرؤية وصواعق رعدية. وتشمل الحالة الحائط والسليمي والشملي والغزالة وحائل وموقق والشنان وبقعاء وسميراء، وتستمر حتى الساعة الـ23 من مساء الاثنين.
وتشهد منطقة نجران رياحًا شديدة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الحالة شرورة. وتشهد أمطارًا خفيفة على بدر الجنوب وثار وحبونا وخباش ونجران ويدمة وشرورة، وتستمر حتى الساعة الـ23 من مساء الاثنين.
كما تشهد منطقة القصيم أمطارًا خفيفة مصحوبة برياح نشطة وتدنٍّ في الرؤية وصواعق رعدية. وتشمل الحالة الأسياح والبدائع والبكيرية والثامرية والشماسية والعمار والمذنب وبريدة وعنيزة وعيون الجواء والخبراء والرس والفوارة والنبهانية ورياض الخبراء وضرية وعقلة الصقور، وتستمر حتى الساعة الـ 23 من مساء الاثنين.
ونبّه المركز منطقة الجوف بأنها تشهد أمطارًا خفيفة مصحوبة برياح نشطة وتدنٍّ في الرؤية وصواعق رعدية. وتشمل الحالة القريات وطبرجل، وتستمر حتى الساعة الـ 23 من مساء الاثنين.
وتشهد منطقة مكة المكرمة أمطارًا متوسطة مع رياح شديدة السرعة وشبه انعدام في الرؤية وسيول وصواعق رعدية. وتشمل الحالة تربة ورنية والخرمة والمويه وأضم وميسان والعرضيات والطائف. وتشهد رياحًا شديدة على القنفذة والليث، وتستمر حتى الساعة الـ 23 من مساء الاثنين.
كما تشهد منطقة الحدود الشمالية أمطارًا خفيفة مصحوبة برياح نشطة وتدنٍّ في الرؤية وصواعق رعدية. وتشمل الحالة طريف، وتستمر حتى الساعة الـ 23 من مساء الاثنين.
ونبّه المركز المنطقة الشرقية بأنها تشهد رياحًا شديدة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الخفجي والنعيرية وقرية العليا والأحساء والعديد وبقيق والجبيل والخبر والدمام والقطيف ورأس تنورة، وتستمر حتى الساعة الـ 19 من مساء الاثنين.
وتشهد منطقة عسير أمطارًا متوسطة مع رياح شديدة السرعة وشبه انعدام في الرؤية وسيول وصواعق رعدية. وتشمل الحالة الأمواه والعرين وتثليث وطريب وبيشة. وتشهد أمطارًا غزيرة على النماص وبلقرن وتنومة والمجاردة وبارق ورجال ألمع ومحايل وأبها وأحد رفيدة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب، وتستمر حتى الساعة الـ23 من مساء الاثنين.
ونبه المركز منطقة الرياض بأنها تشهد أمطارًا خفيفة مصحوبة برياح نشطة وتدنٍّ في الرؤية وصواعق رعدية. وتشمل الحالة الدوادمي والقويعية. وتشهد رياحًا شديدة على الأفلاج والحريق والخرج والدلم والمزاحمية وحوطة بني تميم والدرعية والعاصمة الرياض وثادق وحريملاء ورماح وضرما ومرات، وتستمر حتى الساعة الـ 23 من مساء الاثنين.
وتشهد منطقة الباحة أمطارًا متوسطة مع رياح شديدة السرعة وشبه انعدام في الرؤية وسيول وصواعق رعدية. وتشمل الحالة الحجرة والمخواة وفرعة غامد الزناد وقلوة والباحة والعقيق والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن، وتستمر حتى الساعة الـ 23 من مساء الاثنين.
ونبه المركز منطقة جازان بأنها تشهد أمطارًا غزيرة مع رياح شديدة السرعة وانعدام في الرؤية وسيول وصواعق رعدية. وتشمل الحالة الحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفا وهروب. وتشهد أمطارًا متوسطة على أبو عريش وأحد المسارحة والطوال والفطيحة وصامطة وصبيا وضمد، وتستمر حتى الساعة الـ 21 من مساء الاثنين.