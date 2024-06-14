تستهدف مليار مستمع.. رئاسة الشؤون الدينية تستعد لأكبر خطة لترجمة خطبة عرفات

كثفت رئاسة الشؤون الدينية للمسجد الحرام والمسجد النبوي جهودها لإثراء تجربة ضيوف الرحمن، ورفعت جاهزيتها لترجمة خطبة عرفات، والتي سيلقيها غدًا السبت الشيخ الدكتور ماهر المعيقلي إمام وخطيب المسجد الحرام؛ مستثمرةً التقانة والتطبيقات الرقمية، ومنصة منارة الحرمين، والترجمة واللغات؛ لتدعيم إيصال فضائلها في نفوس ضيوف الرحمن، ولإثراء تجربتهم، وانتفاع العالم برسائلها الوسطية.
واستعدت رئاسة الشؤون الدينية للمسجد الحرام والمسجد النبوي بأكبر خطة لترجمة الخطبة لاستهداف مليار مستمع، حيث تم توزيع 500 ألف باركود رقمي لترجمة عرفات لضيوف الرحمن للانتفاع بفضائلها عالميًا.
وحث رئيس الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، منسوبي الرئاسة الدينية على مضاعفة الجهود والقطاعات الدينية المعنية بتكثيف الجهود لإيصال رسالة خطبة عرفات مترجمة بأكثر من 20 لغة عالمية، داعيًا الحجاج في نفس الوقت إلى التعاون والتعاضد؛ لخلق بيئة تعبدية إيمانية روحانية، وتقوية القيم الإسلامية والآداب الشرعية، والمحافظة على شعيرة الحج.
وتقدّم رئاسة الشؤون الدينية منظومةً من الخِدمات الدينية الرقمية الميدانية؛ بهدف إثراء تجربة ضيوف الرحمن، والتيسير عليهم في أداء عباداتهم ومناسكهم بالمسجد الحرام، ويشرف عليها نخبة من الشباب السعوديين المجهزين والمؤهلين على العمل الميداني الديني؛ لتقديم ما تتطلع إليه القيادة الرشيدة -أيدها الله- من الخِدمات الدينية المجودة المتقنة.