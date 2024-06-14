تستهدف مليار مستمع.. رئاسة الشؤون الدينية تستعد لأكبر خطة لترجمة خطبة عرفات

وحث رئيس الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، منسوبي الرئاسة الدينية على مضاعفة الجهود والقطاعات الدينية المعنية بتكثيف الجهود لإيصال رسالة خطبة عرفات مترجمة بأكثر من 20 لغة عالمية، داعيًا الحجاج في نفس الوقت إلى التعاون والتعاضد؛ لخلق بيئة تعبدية إيمانية روحانية، وتقوية القيم الإسلامية والآداب الشرعية، والمحافظة على شعيرة الحج.