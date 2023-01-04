وزير الخارجية يستعرض مع نظيره الإماراتى سبل تعزيز العلاقات الثنائية

تلقى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله رسالة خطية من وزير الخارجية والتعاون الدولي بدولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ ‏عبدالله بن زايد آل نهيان، تتعلق بالعلاقات الثنائية المتينة والوطيدة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين، وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات وعلى كل الأصعدة.