مجموعة stc والوطنية للإسكان توقعان مذكرة تفاهم لتطوير البنية التحتية الرقمية المحايدة للضواحي والمجتمعات

وبهذه المناسبة قال المهندس محمد العبّادي، الرئيس التنفيذي لوحدة النواقل والمشغلين بمجموعة stc: "توقيع هذه المذكرة خطوة مهمة كمرحلة ضمن سلسلة من المشاريع المستقبلية الضخمة التي نعمل عليها حالياً. هذه المشاريع ترتبط ارتباطاً وثيقاً بمستهدفات رؤية المملكة 2030، حيث نبحث سبل التعاون لعقد شراكات مع جهات وطنية واعدة في مختلف القطاعات. كما نهدف من خلال جهودنا المشتركة لاستمرار مجموعة stc في أداء دورها الريادي كونها ممكن التحول الرقمي في المملكة والمنطقة من خلال توفير البنية التحتية الرقمية المحايدة والتي تساهم في رفع مستوى جودة الحياة وتواكب مستهدفات بناء مستقبل مستدام ومتصل للجميع".