أمير المنطقة الشرقية يكرِّم شركة الجبر بعد رعايتها حفل خريجي جامعة الإمام عبدالرحمن

وبهذه المناسبة بارك رئيس اللجنة التنفيذية في شركة الجبر القابضة المهندس عادل بن عبدالعزيز الجبر للخريجين، متمنيًا لهم مستقبلاً يحمل لهم المزيد من النجاح والتقدّم علميًا وعمليًا، وتابع قائلاً: "نعتز بتكريم صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية لشركتنا بعد رعاية هذا الاحتفال المميّز، ومشاركة الخريجين والخريجات لحظات لا تنسى من الذاكرة، ونحرص في الشركة على توجيه مسؤوليتنا الاجتماعية للمشاركة الفاعلة في خدمة المجتمع في مختلف المجالات الخيرية والصحية والثقافية والرياضية والتعليمية".