لتمكين القطاع الخاص.. "أمانة تبوك" تطرح 13 فرصة استثمارية

طرحت أمانة منطقة تبوك اليوم، 13 فرصة استثمارية مميزة؛ وذلك ضمن جهودها في تعزيز استثمارات المنطقة، وتمكين القطاع الخاص من الإسهام في الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة بالمنطقة.