رحلات المناطيد المعلّقة في خيبر.. الزوار يقبلون على التجربة الفريدة

ويعمل على تلك المناطيد التي تميّزت بألوانها المختلفة، عددٌ من الفنيين المختصين، الذين يقومون بأعمال صيانتها بشكل دوري، قبل وبعد الإقلاع لتوفير جميع وسائل السلامة لرحلاتها التي تبدأ خلال ساعات النهار من 4:00 مساءً حتى 5:30 مساءً، وتستمر كل رحلة لمدة 10 إلى 15 دقيقة، وفقاً لحالة الطقس.