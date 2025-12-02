الرياض القابضة تستعرض مشروع "حدائق الملك عبدالله" وتوسّع شراكتها مع أمانة العاصمة

حظي مشروع "حدائق الملك عبدالله العالمية" باهتمام كبير من الزوّار والجهات المختصة خلال عرضه ضمن مشاركة شركة الرياض القابضة في معرض "سيتي سكيب العالمي 2025"، وذلك في إطار رؤية مشتركة بين الشركة وأمانة منطقة الرياض لتطوير المناطق العامة والحدائق في العاصمة.
وتُعد حدائق الملك عبدالله إحدى المبادرات النوعية التي تعمل الأمانة على تطويرها بهدف تعزيز جودة الحياة، ورفع مستوى الخدمات الحضرية، وإيجاد وجهات عامة ذات طابع بيئي وتعليمي، تتماشى مع مستهدفات مدينة الرياض. ويمتد المشروع على مساحة تتجاوز 2 مليون متر مربع، ويضم حدائق نباتية مغطاة تُعد الأولى من نوعها عالميًا، تستعرض تطور النباتات عبر العصور الجيولوجية لأكثر من 400 مليون سنة، حيث يحتوي المشروع على 7 حدائق داخلية و8 حدائق خارجية، تعتمد على دمج التقنيات الحديثة مع مبادئ الاستدامة البيئية.
وتضم الحديقة أكثر من 830 ألف نبات محلي، وقرابة 150 ألف نبات مستورد، ويُتوقّع افتتاح المشروع في عام 2026. وقد سُمّيت الحديقة بهذا الاسم كهدية قدّمها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – حين كان أميرًا لمنطقة الرياض، بمناسبة تولّي الملك عبدالله بن عبدالعزيز – رحمه الله – قيادة البلاد آنذاك، بدعم من أهالي ورجال أعمال المنطقة، في بادرة تعبّر عن وفاء المجتمع وارتباطه بقيادته.
وعرضت "الرياض القابضة"، على هامش مشاركتها في المعرض، مستجدات المشروع بوصفه أحد المشاريع المشتركة مع الأمانة، والمقرّر أن يكون وجهة بيئية وسياحية عالمية الطابع. وشهد جناح الشركة إقبالًا لافتًا، حيث تجاوز عدد الزوّار 8,000 زائر، إضافة إلى تلقي أكثر من 7,000 استفسار مباشر حول المشروع ومبادرات الشركة الأخرى.
وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة الرياض القابضة، عاصم السحيباني، أن مشاركة الشركة في "سيتي سكيب" تُعد جزءًا من جهودها لعرض المشاريع المرتبطة بتطوير منظومات حضرية متكاملة في العاصمة، مبينًا أن الاهتمام الذي حظي به مشروع الحدائق يعكس مكانة المشاريع المشتركة مع الأمانة، ودورها في دعم خطط تطوير المدينة.
وتعمل الشركة على عدد من المشاريع التي تتجاوز قيمتها الإجمالية 1.5 مليار ريال، تشمل مشاريع الحدائق والمناطق العامة، مراكز التسوق والتجزئة، الأسواق العامة، ومشاريع النفع العام، ضمن نطاق عملها كذراع استراتيجي وتنفيذي لأمانة منطقة الرياض.
يُذكر أن مشاركة الرياض القابضة في "سيتي سكيب العالمي" هذا العام، تضمنت أيضًا مشاركة ممثلي الشركة في عدد من المنصات الحوارية والجلسات المعرفية، التي تناولت اتجاهات التطوير العمراني ومشاريع النفع العام في العاصمة.