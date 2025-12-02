الرياض القابضة تستعرض مشروع "حدائق الملك عبدالله" وتوسّع شراكتها مع أمانة العاصمة

وتضم الحديقة أكثر من 830 ألف نبات محلي، وقرابة 150 ألف نبات مستورد، ويُتوقّع افتتاح المشروع في عام 2026. وقد سُمّيت الحديقة بهذا الاسم كهدية قدّمها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – حين كان أميرًا لمنطقة الرياض، بمناسبة تولّي الملك عبدالله بن عبدالعزيز – رحمه الله – قيادة البلاد آنذاك، بدعم من أهالي ورجال أعمال المنطقة، في بادرة تعبّر عن وفاء المجتمع وارتباطه بقيادته.