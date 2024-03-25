مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخبر ينقذ حياة سبعينة بعملية قسطرة تداخلية متقدمة

وأضاف د.الشهري أن الفريق الطبي درس ملف الحالة وخلص إلى أن استبدال الصمام مجدداً عبر عملية جراحية مفتوحة أمر معقد، وينطوي على الكثير من المخاطر، لذلك تقرر التدخل عبر القسطرة القلبية، إذ أجريت لها عملية قسطرة تداخلية، تحت التخدير الخفيف، تم فيها استبدال الصمام المتضيق بآخر من نوع إدوراد Edward، بالدخول عن طريق الشريان الفخذي، ومضت العملية، بسلاسة ووفقاً للخطة العلاجية ودون أية مضاعفات، وانتهت ولله الحمد بالنجاح التام، وأعيدت المريضة مجدداً إلى العناية المركزة، حيث أمضت تحت الرقابة الطبية نحو "24" ساعة، قبل أن تُنقل إلى جناح التنويم حيث بقيت فيه قيد الرعاية الطبية الحثيثة لمد"48" ساعة ولاحقاً غادرت المستشفى بحالة صحية جيدة، بعد ما تخلصت من كافة الأعراض التي نغصت عليها حياتها.