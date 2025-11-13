شاهد.. جامعة الأمير محمد بن فهد تستذكر مؤسسها في احتفالية تخريج أبنائها وبناتها

بمناسبة تخريج دفعة جديدة (2024م – 2025م) من أبنائها وبناتها، استذكرت جامعة الأمير محمد بن فهد بكل التقدير والعرفان الدور الريادي لمؤسسها الأمير محمد بن فهد بن عبدالعزيز -رحمه الله- الذي وضع اللبنات الأولى لهذا الصرح العلمي، وأسهم برؤيته الثاقبة في ترسيخ قيمه وبناء مسيرته، تاركًا أثرًا إنسانيًا ومعرفيًا راسخًا ما يزال حاضرًا في كل إنجاز تحققه الجامعة.