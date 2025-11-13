شاهد.. جامعة الأمير محمد بن فهد تستذكر مؤسسها في احتفالية تخريج أبنائها وبناتها
بمناسبة تخريج دفعة جديدة (2024م – 2025م) من أبنائها وبناتها، استذكرت جامعة الأمير محمد بن فهد بكل التقدير والعرفان الدور الريادي لمؤسسها الأمير محمد بن فهد بن عبدالعزيز -رحمه الله- الذي وضع اللبنات الأولى لهذا الصرح العلمي، وأسهم برؤيته الثاقبة في ترسيخ قيمه وبناء مسيرته، تاركًا أثرًا إنسانيًا ومعرفيًا راسخًا ما يزال حاضرًا في كل إنجاز تحققه الجامعة.
وأكدت الجامعة أن النجاحات التي تحققها اليوم في مسارات التعليم والبحث والابتكار إنما هي امتداد للإرث الذي أسسه مؤسس الجامعة – رحمه الله – وإيمانًا عميقًا بالرؤية التي حملها نحو بناء مؤسسة تعليمية حديثة قادرة على مواكبة تطلعات الوطن وتقديم مخرجات نوعية قادرة على المنافسة عالميًا.
وتأتي هذه الاستذكار في إطار احتفالية الجامعة بتخريج دفعتها الجديدة، والتي تمثل محطة مهمة في مسيرة طلابها نحو مستقبل مهني وعلمي واعد، وتأكيدًا على التزام الجامعة برسالتها في إعداد كوادر مؤهلة تسهم في دعم مسيرة التنمية الوطنية.
واختتمت الجامعة بالتأكيد على استمرارها في السير على النهج الذي رسمه مؤسسها – رحمه الله – وتعزيز حضورها الأكاديمي والبحثي بما يعكس مكانتها كإحدى المؤسسات التعليمية الرائدة في المنطقة.