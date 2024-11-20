"التجارة" تطيح بعمالة تصنع "المنظفات المغشوشة" داخل فيلا سكنية وتؤوي وتُشغِّل العاملات الهاربات

في عملية قامت بها وزارة التجارة ممثلة في إدارة الرقابة الميدانية، تم الإطاحة بعمالة مخالفة؛ تورَّطت في تصنيع وتعبئة منظفات ومطهرات مغشوشة داخل استراحة وفيلا، يديرها وافد من جنسية عربية.
وكشفت الوزارة عن أن الوافد كان يقوم بإيواء وتشغيل عاملات منزليات هاربات؛ لتصنيع هذه المنتجات المغشوشة.
وأضافت بأن العملية أسفرت عن ضبط 13 ألف عبوة من المنظفات المغشوشة، و1.200 عبوة من الصابون السائل المغشوش، إضافة إلى 230 ألف عبوة فارغة معدة للتعبئة، كما تمت مصادرة خزانات منظفات بسعة 3 أطنان، ومكائن وأدوات تُستخدم في الغش.
وأعلنت "وزارة التجارة" إحالة المخالفين إلى الجهات المعنية؛ لتطبيق العقوبات الرادعة بحقهم.