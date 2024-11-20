"التجارة" تطيح بعمالة تصنع "المنظفات المغشوشة" داخل فيلا سكنية وتؤوي وتُشغِّل العاملات الهاربات

وأضافت بأن العملية أسفرت عن ضبط 13 ألف عبوة من المنظفات المغشوشة، و1.200 عبوة من الصابون السائل المغشوش، إضافة إلى 230 ألف عبوة فارغة معدة للتعبئة، كما تمت مصادرة خزانات منظفات بسعة 3 أطنان، ومكائن وأدوات تُستخدم في الغش.