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22 شركة في قائمة أفضل أماكن العمل في السعودية لعام 2023

22 شركة في قائمة أفضل أماكن العمل في السعودية لعام 2023

كشفت قائمة أفضل أماكن العمل في المملكة العربية السعودية لعام 2023، عن 22 شركة تتصدّر في إطار برنامج "أفضل أماكن العمل".

وحصلت شركة روشن، وهي شركة تطوير عقاري تعمل على تحسين جودة الحياة، والتابعة لصندوق الاستثمارات العامة، على المركز الأول في التصنيف، وتم اختيار الشركة بناءً على تقييم ممارساتها واستطلاع تجربة الموظفين، الذي أجراه برنامج "أفضل أماكن العمل" السنوي.

وجاءت شركة فايزر السعودية، وهي إحدى الشركات التابعة لشركة الأدوية العالمية، في المركز الثاني، واحتلت شركة الصناعات البحرية الدولية المركز الثالث.

وبناءً على تحليل أكثر من 100 صاحب عمل في المملكة، تبيّن أن الشركات الناجحة تتميز بالقيادة الملهمة والتركيز القوي على رعاية الموظفين ورضاهم وتطويرهم ورفاهيتهم.

وأظهرت الدراسة أن 84% من موظفي الشركات الـ22 المصنفة يشعرون بالفخر بعملهم.

وفيما يلي قائمة الـ 10 الأوائل لأفضل أماكن العمل لعام 2023:

1. روشن.

2. فايزر السعودية.

3. الصناعات البحرية الدولية.

4. الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية.

5. شركة سواني.

6. مركز الاتصال بالمركز الطبي الدولي.

7. جلوبال فارما.

8. كنان.

9. الرمز.

10. شركة بداية للتمويل العقاري.

أفضل أماكن العمل

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