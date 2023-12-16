22 شركة في قائمة أفضل أماكن العمل في السعودية لعام 2023

وحصلت شركة روشن، وهي شركة تطوير عقاري تعمل على تحسين جودة الحياة، والتابعة لصندوق الاستثمارات العامة، على المركز الأول في التصنيف، وتم اختيار الشركة بناءً على تقييم ممارساتها واستطلاع تجربة الموظفين، الذي أجراه برنامج "أفضل أماكن العمل" السنوي.