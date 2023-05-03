الطائف.. "مختبر الصحة العامة" ينال اعتماد "سباهي" بدرجة 100%

وأشار ت إلى أن المختبر له أثر ايجابي وملموس في الحفاظ على نظافة مياه الشرب في المطاعم والفنادق ومنشآت العامة، وذلك عن طريق الفحص البكتيري للتأكد من خلو المياه من البكتيريا المعوية الضارة المسببة للامراض وذلك بالتعاون مع المراكز الصحية والمستشفيات، كما يكشف المختبر عن وجود البكتيريا في أجهزة الغسيل الكلوي وأجهزة غسيل الأسنان.