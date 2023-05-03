الطائف.. "مختبر الصحة العامة" ينال اعتماد "سباهي" بدرجة 100%
حصل مختبر الصحة العامة بصحة الطائف على اعتماد "سباهي" بعد تطبيق جميع المعايير المطلوبة البالغ عددها 315 معياراً، وكانت درجته النهائية بعد التقييم 100%.
وذكرت "صحة الطائف" أن المختبر يسهم في المحافظة على صحة المجتمع ومنع تفشي الأمراض والأوبئة من خلال خدماته المخبرية التي تشمل تشخيص الأمراض الطفيلية مثل الملاريا والبلهارسيا وتشخيص البكتيريا الممرضة (الفاشيات) لعينات التسمم الغذائي الخاصة بالعاملين في المطاعم والمطابخ بالتعاون مع صحة البيئة.
وأشار ت إلى أن المختبر له أثر ايجابي وملموس في الحفاظ على نظافة مياه الشرب في المطاعم والفنادق ومنشآت العامة، وذلك عن طريق الفحص البكتيري للتأكد من خلو المياه من البكتيريا المعوية الضارة المسببة للامراض وذلك بالتعاون مع المراكز الصحية والمستشفيات، كما يكشف المختبر عن وجود البكتيريا في أجهزة الغسيل الكلوي وأجهزة غسيل الأسنان.