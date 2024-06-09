لأول مرة.. "المركزي السعودي": إتاحة استخدام الحجاج لبطاقات الصراف الآلي المُصدرة من بلادهم

كشف البنك المركزي السعودي عن استعداداته لموسم الحج وخدمة الحجاج لتوفير احتياجاتهم المصرفية والبنكية؛ حيث بلغ عدد فروع البنوك العاملة خلال موسم الحج بالمنطقة المقدسة والمشاعر بما فيها الفروع المؤقتة والفروع المتنقلة والواقعة على المناطق الحدودية 110 فروع، فيما تبلغ فروع البنك العاملة على مستوى المملكة 36 فرعًا خلال أيام إجازة عيد الأضحى، وتتراوح ساعات العمل فيها ما بين الساعة 9:30 صباحًا حتى الساعة 8:30 مساءً بما في ذلك فترة عيد الأضحى، وفيما يخص فروع المطارات فستعمل لمدة 24 ساعة أو حسب ساعات عمل المطار.
وأشار إلى أن عدد أجهزة الصراف الآلي ونقاط البيع لخدمة الحجاج بما في ذلك أجهزة ATM في المملكة بلغ 1220، فيما تبلغ 633 جهازًا في مكة المكرمة، و19 جهازًا متنقلًا في المشاعر المقدسة و568 في المدينة المنورة.
وأوضح "المركزي السعودي" لبرنامج "بوضوح" الذي يبث عبر قناة "الإخبارية"، بتقديم خدمات تتيح إمكانية استخدام الحجاج لبطاقات الصراف الآلي المُصدَرة من بلادهم لأول مرة في موسم حج هذا العام؛ حيث تدعم البنية التحتية لنظام المدفوعات الوطني "مدى" منذ سنوات إتمام عمليات الدفع أو السحب النقدي عبر شبكات الدفع العالمية، مثل "فيزا"، و"ماستركارد"، و"يونيون باي"، و"ديسكفر" و"أمريكان إكسبرس"، والشبكة الخليجية للمدفوعات "آفاق".
ويمكن للحجاج استخدام بطاقاتهم المُصدَرة من بلادهم لإتمام عملية الدفع أو السحب النقدي أثناء وجودهم في المملكة في حال كانت الشبكة العالمية المرتبطة بالبطاقة مقبولة لدى المتاجر أو أجهزة الصرف الآلي في المملكة، كما تجدر الإشارة إلى أن البنك المركزي السعودي مستمر في إيجاد وتفعيل خيارات الدفع الأخرى المتعددة؛ لتمكين مختلف زوار المملكة من حجاج ومعتمرين وسياح من الدفع والتعامل داخل المملكة بكل يسر وسهولة، وهو جزء لا يتجزأ من تحقيق المستهدفات ذات العلاقة برؤية المملكة 2030.
ولفت البنك المركزي السعودي إلى ضخّ أكثر من 5 مليارات ريال من العملة الورقية والمعدنية من مختلف الفئات لفروع البنك المركزي في جدة ومكة المكرمة والمدينة المنورة خلال الفترة السابقة، كما قام بمتابعة حركة النقد في المملكة بشكل يومي.