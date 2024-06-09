لأول مرة.. "المركزي السعودي": إتاحة استخدام الحجاج لبطاقات الصراف الآلي المُصدرة من بلادهم

كشف البنك المركزي السعودي عن استعداداته لموسم الحج وخدمة الحجاج لتوفير احتياجاتهم المصرفية والبنكية؛ حيث بلغ عدد فروع البنوك العاملة خلال موسم الحج بالمنطقة المقدسة والمشاعر بما فيها الفروع المؤقتة والفروع المتنقلة والواقعة على المناطق الحدودية 110 فروع، فيما تبلغ فروع البنك العاملة على مستوى المملكة 36 فرعًا خلال أيام إجازة عيد الأضحى، وتتراوح ساعات العمل فيها ما بين الساعة 9:30 صباحًا حتى الساعة 8:30 مساءً بما في ذلك فترة عيد الأضحى، وفيما يخص فروع المطارات فستعمل لمدة 24 ساعة أو حسب ساعات عمل المطار.