المغش الجيزاني.. أكلة تراثية تنبض بعبق الأرض وروح تهامة

وتُضفي كل ربة منزل لمستها الخاصة على المغش، فتتنوّع الوصفات من بيت إلى آخر، مع احتفاظها جميعًا بروح الطبق الأصيلة، ليُقدَّم المغش ساخنًا مع الخبز البلدي أو الأرز، فيتحوّل إلى تجربة متكاملة تمزج بين الطعم الأصيل ودفء اللقاءات الاجتماعية.