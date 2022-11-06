"دراسة": ‏40 ‎%‎ من وفيات الأطفال بالمملكة نتيجة حوادث المركبات

كما أشارت إلى أهمية الشراكة بين مؤسسة وقف والجمعية السعودية للسلامة المرورية والتي كانت إحدى ثمارها الفعالية التي أُقيمت أخيرًا بمجمع الراشد وجذبت نحو 10 آلاف زائر ونجحت في إيصال الرسائل التوعوية لهم حول دور استخدام مقاعد الأطفال في الحد من حوادث الأطفال ويؤكد ذلك تفاعل الأطفال من الحضور حاملين لافتة (ثبتوني حتى لا تفقدوني)، مؤكدة حرص المؤسسة والجمعية على حث أولياء الأمور على الالتزام بإجراءات السلامة والمحافظة على أرواح الأطفال في السيارة .