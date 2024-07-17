بينها 9 مفترسة.. "الأمن البيئي" تضبط مقيمًا لعرضه كائنات فطرية في حائل

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي، بالتعاون مع المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، مقيمًا من الجنسية الباكستانية مخالفًا لنظام البيئة واللائحة التنفيذية لحماية الكائنات الفطرية ومنتجاتها ومشتقاتها؛ لاقتنائه وعرضه كائنات فطرية في منطقة حائل، منها (9) كائنات مفترسة ومهددة بالانقراض، وجار استكمال الإجراءات النظامية بحق صاحب الموقع.